Avustralya Hükümeti İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Etmeye Hazırlanıyor

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Avustralya hükümeti, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle İran'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için tahliye planları yapıyor. Hava sahalarının kapalı olması nedeniyle tahliye işlemleri bekletilirken, vatandaşların güvenliği için çeşitli önlemler alınacak.

KANBERRA, 17 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandığını duyurdu.

Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy salı günü Avustralya Yayın Kurumu (ABC) radyosuna yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle İran'dan ayrılmak isteyen Avustralya vatandaşları için tahliye planları hazırladıklarını söyledi.

Conroy, "Hava sahaları şu an kapalı olduğundan uçak seferleri yapılamıyor. Ancak hava sahaları açıldığında vatandaşlarımızı tahliye etmek veya ticari uçuşlarla ayrılmalarına yardımcı olmak için planlar yapıyoruz" dedi.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, bölgedeki tüm vatandaşlarına kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Penny Wong pazartesi günü yaptığı açıklamada, 350 Avustralya vatandaşının İran'dan, 300 vatandaşın ise İsrail'den tahliye talebinde bulunduğunu belirterek bu sayıların artmasını beklediklerini kaydetti.

Wong, vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı olmak için hükümetin çeşitli planlar üzerinde çalıştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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