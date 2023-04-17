Avustralya, Hint-Pasifik'in tek bir gücün etkisi altında olmasını istemiyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile Çin arasında rekabetin kızıştığı Hint-Pasifik'in geleceğini tek bir büyük gücün şekillendirmesine karşı olduklarını söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile Çin arasında rekabetin kızıştığı Hint-Pasifik'in geleceğini tek bir büyük gücün şekillendirmesine karşı olduklarını söyledi.

The Straits Times'ın haberine göre, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Ulusal Basın Kulübü'ne konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabetin "sorumlu" şekilde işletilmesi gerektiğini ve bu rekabetin Hint-Pasifik'te kimin "patron" olacağıyla ilişkili olmaması gerektiğini belirtti.

Wong, "(Hint-Pasifik) Bölgede yaptığım ziyaretler bana açıkça gösterdi ki ülkeler, kuralların büyük bir güç tarafından kendi çıkarına uygun şekilde dikte edildiği kapalı ve hiyerarşik bir bölgede yaşamak istemiyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın, "dünyada daha etkin" olmasını sağlayacak dış ve savunma politikalarını güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Wong, ülkesinin 2030 itibarıyla nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS Anlaşması dahil kendi askeri kapasitesine sahip bulunma hakkını savundu.

Öte yandan Wong, Çin ile ilişkileri "dengede tutmaya çalıştıklarını" ancak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 15 yıl önceki haline dönemeyeceğini söyledi.

Avustralya, güvenlik alanında işbirliği yaptığı ABD ile en büyük dış ticaret ortaklarından Çin arasında denge politikası izlemeye çalışıyor.

Avustralya'da 9 yıl iktidarda olan muhafazakar hükümet döneminde Çin ile ilişkiler gerilmiş, Mayıs 2022'de İşçi Partisinin seçimleri kazanmasının ardından ilişkilerde kısmen iyileşme görülmüş, iki ülke bakanları arası üst düzey temaslar gerçekleştirilmişti.

Çin, yakın zamanda Avustralya kömürüne getirdiği yaptırımları kaldırmış, arpa için 3 yıldır uyguladığı yüksek gümrük vergilerini de gelecek aylarda kaldıracağını açıklamıştı.

Avustralya-Çin ilişkileri, Kovid-19 sebebiyle bozulmuştu

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma yürütülmesi için Dünya Sağlık Örgütüne başvuruda bulunmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Çin, öneriye tepki olarak Avustralya'dan et ithalatını durdurmuş ve arpa ithalatında yüzde 80 gümrük tarifesi uygulayacağını bildirmişti.

Pekin'in ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalar da siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşımıştı. Bu adımlar, Pekin yönetiminin Avustralya'yı soruşturma girişimi nedeniyle cezalandırma çabası olarak görülmüştü.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı. Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya alırken Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatına yeni kısıtlamalar getirmişti.