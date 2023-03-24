Avustralya Hayvanat Bahçesinde 10 Yılın Ardından İlk Beyaz Gergedan Yavrusu Doğdu

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Werribee Açık Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehdidi altındaki güney beyaz gergedanlarının son 10 yıldır hayvanat bahçesinde doğan ilk yavrusunun dünyaya gelişini kutluyor.

Hayvanat bahçesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, 16 ay süren hamileliğin ardından ilk kez anne olan Kipenzi'nin Salı günü yerel saatle 04.00'ten hemen önce 60 kilogramın biraz üzerinde olan dişi bir yavru dünyaya getirdiğini duyurdu. Kipenzi ve yeni doğan yavrusu veterinerler ve hayvanat bahçesi görevlileri tarafından dikkatle izleniyor.

Açıklamaya göre, bakıcılar doğumdan sonra sağlıklı bir bağ oluşmadığını ve yavrunun bebekliğinin ilk saatlerinde beklendiği gibi gelişmediğini gözlemledi. Yavru daha sonra tıbbi kontroller ve ek beslenme için hayvanat bahçesinin veteriner kliniğine getirildi.

Bu yavru, Avustralasya gergedanı bölgesel ıslah ve koruma programının bir parçası olarak 2019'da çiftleştirilen 9 yaşındaki dişi Kipenzi ile 13 yaşındaki erkek Kifaru'nun doğan ilk yavrusu.

Werribee Açık Hayvanat Bahçesi Müdürü Mark Pilgrim, yavrunun annesinden alınan ilk sütle (kolostrum) 24 saat boyunca beslendiğini söyledi.

Pilgrim, "Yavrunun sağlığı düzelmeye başladı ve şu anda anneye yeniden verilme sürecinde. Ancak bu kritik ilk günlerde veteriner bakımı altında kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Güney beyaz gergedanları şu anda Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde "Yakın Tehdit Altında" olarak listeleniyor ve nüfusları azalıyor. Vahşi doğada toplam 10.080 güney beyaz gergedanı kaldığını tahmin eden IUCN, bu türün kaçak avlanma ve gergedan boynuzunun yasadışı ticareti gibi önemli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Bu değerli yavrunun dünyaya gelmesinin türün yok olmaktan kurtarılmasına ilişkin mücadelede önemli bir başarı olduğuna inanan Hayvanat Bahçesi Müdürü Pilgrim, "Doğumu takip eden bu tipik yüksek riskli ilk günleri atlattıktan sonra ziyaretçilerin anne ve yavruyu görebilecek olmasından dolayı heyecanlıyız" dedi.

Yeni doğan yavruya önümüzdeki haftalarda yapılacak bir oylama yarışmasıyla isim verilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)