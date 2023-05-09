Avustralya hayat pahalılığıyla mücadele için 14,6 milyar Avustralya doları bütçe ayırdı

Avustralya'da hükümetin açıkladığı yeni bütçede, ülkede enflasyon artışına karşı halkı desteklemek amacıyla 14,6 milyar Avustralya doları ayrıldı.

Ülke basınına göre, Hazine Bakanı Jim Chalmers, düzenlediği basın toplantısında, 4 yıllık yeni bütçeyi açıkladı.

Chalmers, ülkede artan hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında 14,6 milyar Avustralya doları ayrıldığını belirtti.

Söz konusu bütçedeki hükümet harcamalarına ilişkin önlemlerin enflasyonu tetiklememesi amacıyla tasarlandığını vurgulayan Chalmers, halkı artan hayat pahalılığına karşı korumak için bütçenin dikkatlice hazırlandığını kaydetti.

Yeni bütçede ayrılan paranın işsizlik, tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler için sosyal yardım ödenekleri ve hanelerdeki enerji harcamalarına destek amaçlı olduğunu anlatan Chalmers, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS kapmasında alınacak denizaltılarının ilk maliyetlerinin de yeni bütçeden karşılanacağını bildirdi.

Söz konusu filonun, 2050'lerin ortalarına kadar ülkeye, 182 ila 249 milyar dolar arası maliyeti olacağı tahmin ediliyor.