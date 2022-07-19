Son dakika haber! AVUSTRALYA HAVALİMANLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ KALDIRDI Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Avustralya bu tedbirleri kaldırdı. KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Avustralya bu tedbirleri kaldırdı. Türk Hava Yolları (THY) twitter adresinden yapılan açıklamada, "Avustralya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Bu iki ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamaları sona ermiştir. Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Koronavirüs Avustralya PCR Testi Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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