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Avustralya, Güney Kore ile 2,4 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracı anlaşması imzaladı

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Avustralya, Güney Koreli şirket Hanwha Aerospace ile 2,4 milyar dolarlık anlaşma yaparak 129 adet Redback tipi zırhlı muharebe aracı satın alacak. Araçların üretimi Avustralya'da yapılacak ve 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Avustralya, Güney Kore ile 2,4 milyar dolarlık Redback tipi 129 zırhlı muharebe aracının alım anlaşmasını imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu alım anlaşması Güney Koreli havacılık şirketi Hanwha Aerospace ile Avustralya Savunma Bakanlığına bağlı Yetenek Edinme ve Sürdürme Grubu (CASG) arasında yapıldı.

Buna göre Avustralya, 2,4 milyar dolar karşılığında Hanwha Aerospace'den Redback tipi 129 zırhlı savaş aracı alacak.

Hanwha Aerospace, araçların üretiminin Avustralya'da yapılacağını vurgulayarak 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Hanwha'dan 2021'de 30 "K9 Thunder" ve 15 "K10" tipi mühimmat ikmal aracı almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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