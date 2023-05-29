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Avustralya Gıda Krizi Yaşayan Ortadoğu ve Afrika'ya Yardımlarını Artıracak

Avustralya Gıda Krizi Yaşayan Ortadoğu ve Afrika'ya Yardımlarını Artıracak

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KANBERRA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Afrika ve Ortadoğu'daki kıtlıkla mücadele çalışmaları için fon artırımı yapacağını duyurdu.

KANBERRA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Afrika ve Ortadoğu'daki kıtlıkla mücadele çalışmaları için fon artırımı yapacağını duyurdu.

Pazartesi günü açıklama yapan Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin büyüyen gıda güvenliği krizine müdahale etmek, Ortadoğu ve Afrika'daki savunmasız insanlara yardım etmek amacıyla İnsani Acil Durum Fonu'ndan 29 milyon Avustralya doları (18,9 milyon ABD doları) tahsis edeceğini söyledi.

Finansmanın yarısından fazlası Kenya, Etiyopya ve Somali'de kuraklıktan etkilenen bölgelerdeki insanların insani yardım, yer değiştirme ve korunma ihtiyaçlarını karşılamaya gidecek. Fonun kalanı ise Yemen, Lübnan ve Ürdün'deki gıda desteğine ayrılacak.

Federal hükümete göre akut gıda güvensizliği riski taşıyan insan sayısı Kovid-19 salgınından bu yana küresel olarak 350 milyona yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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