Avustralya, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Albanese, bu adımın Filistin halkının haklarına destek olduğunu vurguladı ve iki devletli çözüm konusunda desteklerini yineledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
