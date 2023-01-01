Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle Kutladı Güncel Haberler SİDNEY, MANİLA, CAKARTA, 1 Ocak (Xinhua) -- Avustralya, Filipinler ve Endonezya 2022'nin son gece yarısında simge meydanlarında düzenledikleri göz alıcı havai fişek gösterileri eşliğinde geçen yıla elveda dedi ve yeni yılın gelişini kutladı. Avustralya'nın Sidney kentinde havai fişeklerle düzenlenen yeni yıl kutlamaları görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua) SİDNEY, MANİLA, CAKARTA, 1 Ocak (Xinhua) -- Avustralya, Filipinler ve Endonezya 2022'nin son gece yarısında simge meydanlarında düzenledikleri göz alıcı havai fişek gösterileri eşliğinde geçen yıla elveda dedi ve yeni yılın gelişini kutladı. Avustralya'nın Sidney kentinde havai fişeklerle düzenlenen yeni yıl kutlamaları görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua) Filipinler'in Quezon kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında geceyi aydınlatan havai fişek gösterisi görülüyor, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Filipinler'in Quezon kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında geceyi aydınlatan havai fişek gösterisi görülüyor, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Endonezya'nın Bali adasındaki Garuda Wisnu Kencana Kültür Park'ında yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen havai fişek gösterisini izleyen insanlar görülüyor, 31 Aralık 2022 (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua) Endonezya'nın Bali adasındaki Garuda Wisnu Kencana Kültür Park'ında yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen havai fişek gösterisini izleyen insanlar görülüyor, 31 Aralık 2022 (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Avustralya Filipinler Güncel Haberler

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