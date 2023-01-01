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Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle Kutladı

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Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle Kutladı

SİDNEY, MANİLA, CAKARTA, 1 Ocak (Xinhua) -- Avustralya, Filipinler ve Endonezya 2022'nin son gece yarısında simge meydanlarında düzenledikleri göz alıcı havai fişek gösterileri eşliğinde geçen yıla elveda dedi ve yeni yılın gelişini kutladı.

Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle KutladıAvustralya'nın Sidney kentinde havai fişeklerle düzenlenen yeni yıl kutlamaları görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua) 

SİDNEY, MANİLA, CAKARTA, 1 Ocak (Xinhua) -- Avustralya, Filipinler ve Endonezya 2022'nin son gece yarısında simge meydanlarında düzenledikleri göz alıcı havai fişek gösterileri eşliğinde geçen yıla elveda dedi ve yeni yılın gelişini kutladı.

Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle KutladıAvustralya'nın Sidney kentinde havai fişeklerle düzenlenen yeni yıl kutlamaları görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle KutladıFilipinler'in Quezon kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında geceyi aydınlatan havai fişek gösterisi görülüyor, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle KutladıFilipinler'in Quezon kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında geceyi aydınlatan havai fişek gösterisi görülüyor, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle KutladıEndonezya'nın Bali adasındaki Garuda Wisnu Kencana Kültür Park'ında yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen havai fişek gösterisini izleyen insanlar görülüyor, 31 Aralık 2022 (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Avustralya, Filipinler, Endonezya Yeni Yılı Havai Fişeklerle KutladıEndonezya'nın Bali adasındaki Garuda Wisnu Kencana Kültür Park'ında yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen havai fişek gösterisini izleyen insanlar görülüyor, 31 Aralık 2022 (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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