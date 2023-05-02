Avustralya Felaket Bölgelerinde Hayat Kurtaracak Yeni Mesajlaşma Sistemini Tanıttı

KANBERRA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Felaket bölgelerinde yaşayan Avustralyalılar, yeni Ulusal Mesajlaşma Sistemi (NMS) kapsamında telefonla anlık bilgilendirme alacak.

Salı günü NMS sisteminin halka tanıtımını yapan Avustralya Acil Durum Yönetimi Bakanı Murray Watt ve İletişim Bakanı Michelle Rowland, yeni sistemin hayat kurtaracağını söyledi.

Sistem, eyalet ve bölge hükümetlerinin belirli bir alandaki cep telefonlarına çeşitli dillerde anlık acil durum uyarı bildirimleri göndermelerine olanak sağlayacak.

Yeni sistem, orman yangınları gibi acil durumlar sırasında sık sık tıkanan ve mesajların geç ulaşmasına neden olan mevcut SMS bazlı sistemin yerini alacak.

Bakanlar yaptıkları yazılı açıklamada, "Şu anda yurtdışında kullanılan teknolojiyi temel alan Ulusal Mesajlaşma Sistemi'nin hız ve etkinliği, Avustralya'nın güvenilir kaynaklardan öncelikli uyarılar gönderme, hayat kaybı, yaralanma ve mal kaybını önleme ve afetler sırasında yanlış bilgilerin yayılımını azaltma yeteneğini büyük ölçüde iyileştirecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlar, "Toplulukların acil durum mesajlarını en hızlı şekilde almasından acil durum kurumlarının müdahalede bulunmasına kadar iletişimin etkin şekilde sağlanması, topluluklar ve bireyler açısından aksamaların minimum düzeyde olmasını sağlamak bakımından kritik önemdedir" diye ekledi.

2019-2020 dönemindeki yıkıcı Kara Yaz orman yangınlarının ardından Avustralya'nın doğal afetlere müdahalesi temasında düzenlenen kraliyet komisyonu, afetlere ilişkin güvenlik mesajlaşmalarının iyileştirilmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Komisyon, kendi mesajlaşma uyarı sistemlerine sahip eyalet ve bölgelerin sergilediği tutarsız yaklaşımın, kamuoyunun mesajların güvenilirliğini sorgulamasına neden olduğunu tespit etmişti.

Yeni sistem, tüm ülkede uygulamaya konmadan önce 18 ay boyunca tasarlanıp test edilerek 2024-2025 orman yangını sezonundan evvel faaliyete geçecek.