Avustralya, Endonezya'nın 2002'deki saldırının failine ceza indirimi yapmasını eleştirdi

Avustralya, Endonezya'nın Bali Adası'nda 2002 yılında yapılan ve Avustralyalı turistlerin ölümüne neden olan bombalı saldırının faillerinden Umar Patek'e ceza indirimi uygulamasına tepki gösterdi.

Avustralya, Endonezya'nın Bali Adası'nda 2002 yılında yapılan ve Avustralyalı turistlerin ölümüne neden olan bombalı saldırının faillerinden Umar Patek'e ceza indirimi uygulamasına tepki gösterdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir televizyon kanalında açıklamada, Endonezyalı yetkililerden edindiği bilgiye göre, Bali Adası'ndaki bombalı saldırının faillerinden Umar Patek'in hapis cezasının 5 ay daha indirildiğini böylece mahkuma toplam 2 yıla yakın cezai indirim uygulandığını belirtti.

Söz konusu indirimlerin Patek'in şartlı tahliyesi anlamına gelebileceğini ifade eden Albanese, bu durumdan memnun olmadıklarını söyledi.

Albanese, suçluya uygulanan ceza indirimlerinin, saldırıda yakınlarını kaybeden Avustralyalılara acı verdiğini belirtti.

Ulusal bayramlarda mahkumlara ceza indirimi yapılan Endonezya'da, Patek, 17 Ağustos Endonezya Bağımsızlık Günü dolayısıyla iyi halden 5 ay ceza indirimi almıştı.

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Doğu Java Dairesi Başkanı Zaeroji, şartlı tahliye kararı verilmesi halinde Patek'in eyaletteki Porong Cezaevinden bu ay çıkabileceğini söyledi.

Zaeroji, Patek'in diğer mahkumlar ile aynı haklara sahip olduğunu ve ceza indirimi almak için mahkumiyeti sırasında bütün yasal gereklilikleri yerine getirdiğini kaydetti.

Patek, 2011'de Pakistan'da yakalanmış ve 2012'de Endonezya makamları tarafından 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı ise mahkumiyet süresi ve ceza indirimleri ile 14 Ağustos'ta şartlı tahliye için uygun hale gelen Patek'in salıverilmesine ilişkin kararı henüz vermedi.

Zaeroji, şartlı tahliye kararının reddedilmesi halinde Patek'in mahkumiyetinin 2029 yılına kadar süreceğini söyledi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu Avustralyalı turist olmak üzere 22 ülkeden 202 kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin davada, El Kaide bağlantılı bir örgütün eski ele başlarından olduğu ileri sürülen Aris Sumarsono 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, örgüt üyelerinden Ali Imron'a ise müebbet hapis cezası verilmişti.