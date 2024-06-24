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Avustralya, Elektronik Sigara Satışını Yasaklıyor

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Avustralya, gelecek hafta itibariyle elektronik sigara satışını eczaneler dışında yasaklamaya hazırlanıyor. Avustralya hükümeti, elektronik sigara yasağı tasarısını yumuşatarak Senato'da destek kazanmayı hedefliyor. Yeni tasarıya göre, elektronik sigaraların satışı sadece eczanelerde yapılacak ve 18 yaşından küçükler doktor reçetesiyle alabilecek. Avustralya Eczacılık Topluluğu ise değişikliğe tepki gösterdi.

Avustralya, gelecek hafta itibariyle elektronik sigara satışını eczaneler dışında yasaklamaya hazırlanıyor.

ABC News'te yer alan habere göre, Avustralya, eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke olacak.

Avustralya hükümeti, daha kapsamlı olan elektronik sigara yasağı tasarısını, Senato'daki Yeşiller Partisinin desteğini kazanmak için yumuşatma yoluna gitti. Gelecek hafta itibariyle uygulamaya konulması planlanan yeni tasarıda, elektronik sigaraların satışına yalnızca eczanelerde izin verilecek.

Yeşiller partisinin destek vereceği yeni tasarıya göre, yetişkinlerin eczanelerden elektronik sigara satın alabilmesine olanak sağlanırken, 18 yaşından küçükler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek.

"Önlem alınmaması halinde nikotin bağımlısı nesil oluşacak" uyarısı

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler yaptığı açıklamada, tasarının amacının, elektronik sigaraların kullanımını "sigara alışkanlığını terketmeye yardımcı ürün" haline dönüştürmek olduğunu belirtti.

Söz konusu kısıtlamanın beş yıl önce yapılması gerektiğini vurgulayan Butler, "Bu yasalar, genç Avustralyalıları ve daha geniş bir topluluğu eğlence amaçlı elektronik sigaranın zararlarından korurken, sigarayı bırakmak için gerçekten bir elektronik sigaraya erişmesi gerekenlerin yerel eczanelerinden bir tane alabilmelerine olanak sağlıyor" dedi.

Hükümet, acil önlem alınmaması halinde nikotin bağımlısı neslin oluşacağı uyarısında bulunurken, elektronik sigarayı bırakan gençleri desteklemek için de ek fon sağlanacak.

Avustralya Eczacılık Topluluğundan değişikliğe tepki

Avustralya Eczacılık Topluluğundan yapılan açıklamada ise eczacıların, iyileştirici, fayda sağlayan ilaçları dağıtan sağlık profesyonelleri olduğuna işaret edilerek, "Hiçbir elektronik sigara ürünü Avustralya Şifalı Mallar İdaresi (TGA) tarafından güvenlik, fayda ya da performans açısından onaylanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yasa dışı elektronik sigaraları çocuklar ve gençlerden uzak tutmak istediğine ancak Senato'nun bunun aksi yönde hareket ettiğine işaret edildi.

Yeşiller değişiklikten memnun

Yeşiller Partisinin Sağlık Sözcüsü Senatör Jordon Steele-John, Yeşiller'in yasağı desteklemediğini ancak çocukların elektronik sigara almasını engellemek istediğini dile getirdi.

Steele-John, "Bu nedenle, elektronik sigaraların çocukların ellerinden uzak kalmasını ancak yetişkinlerin bir eczane aracılığıyla bunlara erişebilmesini ve bireylerin kişisel bir elektronik sigara bulundurdukları için cezalandırılmasının önüne geçmek için bu mevzuatta başarılı bir şekilde değişiklik yapılmasını sağladık." dedi.

Tasarının 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dünyanın en güçlü sigara karşıtı yasalarından bazılarına sahip olan Avustralya, bu yılın başlarında çoğu elektronik sigaranın ithalatını yasaklamış ve satılabilecek aromaların sayısını sınırlama getirmişti

Kaynak: AA / Güncel

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