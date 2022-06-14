Avustralya Dünya Kupası bileti aldı

FIFA 2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-off Finali'nde Avustralya, Peru'yu penaltı atışları sonrası mağlup ederek Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılacak ülkelerden biri de Avustralya oldu. Dünya Kupası Asya Elemeleri grubunu 3. sırada tamamlayan Avustralya, 4. Tur'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek adını finale yazdırdı. Avustralya'nın finaldeki rakibi Peru ise, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri grubunu 5. sırada tamamlayarak, finaller için Kıtalararası Play-off oynama hakkı elde etti. Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının 90 dakikası 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Avustralya, 2006 Dünya Kupası'ndan itibaren üst üste 5. kez finallere gitmeyi başaran ülke oldu.

Avustralya, 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Tunus ile karşılaşacak. Katar'daki finallere katılacak 32. ve son takım TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika - Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel