Üye Girişi
Haberler

Avustralya Dışişleri Bakanı Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki askeri operasyonlarından kaygılı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki geniş çaplı askeri operasyonlarından son derece kaygılı olduğunu belirtti. Wong, Tayvan Boğazı'nda ve Güney Çin Denizi'nde gerilimin tırmanması ve yanlış anlaşılma riskinin en büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'in, Tayvan Boğazı'ndaki geniş çaplı askeri operasyonlarından son derece kaygılı olduğunu belirtti.

The Straits Times gazetesine konuşan Bakan Wong, Tayvan Boğazı'nda ve Güney Çin Denizi'nde gerilimin kazara tırmanması ve yanlış anlaşılma riskinin en büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Tayvan Boğazı'nda Çin'in geniş çaplı askeri operasyonlarından son derece kaygılı olduğunu ifade eden Wong, diyaloğu ve gerilimi azaltmayı mümkün kılacak ortamı teşvik etmek için konuştuklarını kaydetti.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, Avustralya donanmasının Güney Çin Denizi'ndeki hareketlerini Doğu Asya ülkesini kontrol altına alma çabası olarak görüyor.

Avustralya ise bunu reddediyor ve uluslararası hukuk kapsamında tüm devletlerin seyrüsefer ve uçuş özgürlüğüne saygı duyduğunu belirtiyor.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayınladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Avustralya Tayvan Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title