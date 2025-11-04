Haberler

Avustralya'dan Çin'in Askeri Kapasite Artışına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Çin'de en büyük askeri kapasite artışının yaşandığını belirterek, bu durumu stratejik bir güvence olmadan gerçekleşmesinin zorunlu kıldığını vurguladı. Marles, deniz yollarında özgürlüğün korunmasına dikkat çekti.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, bugün en büyük askeri kapasite artışının Çin'de yaşandığını belirterek, bunun stratejik bir güvence olmadan gerçekleşmesinin Avustralya dahil pek çok ülkenin karşılık verilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Marles, "2025 Hint-Pasifik Uluslararası Denizcilik Fuarı"ndaki açıklamasında, gerek Doğu Avrupa ve Orta Doğu gerekse Hint-Pasifik'te küresel düzene dayanan yapının baskı altında olduğunu ve bunun birçok açıdan denizcilik mevzuatına yansıdığını ifade etti.

Avustralya'nın milli gelirin giderek artan bir kısmını ticaretten elde ettiğini ve bunun somut karşılığının deniz yolları olduğunu aktaran Marles, açık deniz yollarına ve seyrüsefer özgürlüğüne sahip olmanın ve deniz kurallarına bağlı kalmanın ulusal çıkarlarının merkezinde yer aldığını kaydetti.

Marles, Avustralya donanmasının, ticaret yollarının geçtiği Güney ve Doğu Çin Denizi gibi yerlerde, kurallara dayalı düzeni sağlamakla yükümlü olduğuna dikkati çekerek, bunun zorlayıcı ve giderek daha riskli olduğunu vurguladı.

Bugün en büyük askeri kapasite artışının Çin'de yaşandığına işaret eden Marles, "Bunun stratejik bir güvence olmadan gerçekleşiyor olması, Avustralya ve pek çok ülke açısından bir karşılık verilmesini zorunlu kılıyor. ve bizim de sahip olduğumuz kabiliyetlerin türü üzerine düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çin ile Avustralya arasında Güney Çin Denizi'nde gerilim

Çin ordusundan 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait "P-8A Poseidon" tipi deniz devriye uçağının, Çinlilerin "Şişa Adaları" olarak adlandırdığı bölgede "Çin hava sahasına" yasa dışı girdiği ileri sürülmüştü.

Komutanlığa bağlı birliklerin deniz ve hava kuvvetleri ile uçağı takibe aldığı ve bölgeden uzaklaştıracak karşı tedbirlere başvurduğu kaydedilen açıklamada, Avustralya'nın eylemlerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiği savunulmuştu.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağının bölgede keşif uçuşu yapan deniz devriye uçağının yakınında işaret fişeklerini ateşleyerek tehlikeli manevrada bulunduğu iddia edilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.