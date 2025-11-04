Avustralya'dan Çin'in Askeri Kapasite Artışına Tepki

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, bugün en büyük askeri kapasite artışının Çin'de yaşandığını belirterek, bunun stratejik bir güvence olmadan gerçekleşmesinin Avustralya dahil pek çok ülkenin karşılık verilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Marles, "2025 Hint-Pasifik Uluslararası Denizcilik Fuarı"ndaki açıklamasında, gerek Doğu Avrupa ve Orta Doğu gerekse Hint-Pasifik'te küresel düzene dayanan yapının baskı altında olduğunu ve bunun birçok açıdan denizcilik mevzuatına yansıdığını ifade etti.

Avustralya'nın milli gelirin giderek artan bir kısmını ticaretten elde ettiğini ve bunun somut karşılığının deniz yolları olduğunu aktaran Marles, açık deniz yollarına ve seyrüsefer özgürlüğüne sahip olmanın ve deniz kurallarına bağlı kalmanın ulusal çıkarlarının merkezinde yer aldığını kaydetti.

Marles, Avustralya donanmasının, ticaret yollarının geçtiği Güney ve Doğu Çin Denizi gibi yerlerde, kurallara dayalı düzeni sağlamakla yükümlü olduğuna dikkati çekerek, bunun zorlayıcı ve giderek daha riskli olduğunu vurguladı.

Bugün en büyük askeri kapasite artışının Çin'de yaşandığına işaret eden Marles, "Bunun stratejik bir güvence olmadan gerçekleşiyor olması, Avustralya ve pek çok ülke açısından bir karşılık verilmesini zorunlu kılıyor. ve bizim de sahip olduğumuz kabiliyetlerin türü üzerine düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çin ile Avustralya arasında Güney Çin Denizi'nde gerilim

Çin ordusundan 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait "P-8A Poseidon" tipi deniz devriye uçağının, Çinlilerin "Şişa Adaları" olarak adlandırdığı bölgede "Çin hava sahasına" yasa dışı girdiği ileri sürülmüştü.

Komutanlığa bağlı birliklerin deniz ve hava kuvvetleri ile uçağı takibe aldığı ve bölgeden uzaklaştıracak karşı tedbirlere başvurduğu kaydedilen açıklamada, Avustralya'nın eylemlerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiği savunulmuştu.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağının bölgede keşif uçuşu yapan deniz devriye uçağının yakınında işaret fişeklerini ateşleyerek tehlikeli manevrada bulunduğu iddia edilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.