Avustralya'dan BM Sistemine Güvenin Yeniden İnşası Çağrısı

Avustralya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi James Larsen, BM sistemine olan güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Larsen, BMGK'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Dünyada en fazla çatışmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşandığını belirten Larsen, "80 yıl önce bu kurumu, çatışma ve yıkım yerine diyaloğu ve diplomasiyi seçme taahhüdüyle kurduk. Ancak bu idealler uygulamadan çok sözde kaldı." dedi.

Larsen, BM sistemine olan güvenin azaldığına dikkati çekerek, "BM Şartı'nı korumak ve ihlal edenleri hesap vermeye zorlamak için kolektif irademizi kullanmalıyız. BM'nin temel işlevlerini koruyarak, özellikle sahada daha etkili hale getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası mahkemeler ve yargı organlarının barışçıl çözüm mekanizmaları olarak desteklenmesi gerektiğini kaydeden Larsen, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) de bağımsızlığını desteklediklerini ve ciddi uluslararası suçların cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Larsen, çatışma bölgelerinde sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğine işaret ederek, bu alanda uluslararası bir taahhüt deklarasyonu hazırlığı yürüttüklerini duyurdu.

BM sisteminin güçlendirilmesinin tüm ülkelerin ortak çıkarına olduğunu vurgulayan Larsen, "Hiçbir ülkenin diğerini domine etmediği bir dünyayı ancak kurallara dayalı çok taraflılıkla inşa edebiliriz. Avustralya, bu hedefler doğrultusunda BM'ye desteğini sürdürecektir." diye konuştu.