Avustralya'dan AUKUS Anlaşması Kapsamında ABD'ye Ek Ödeme

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İngiltere ile 2021'de imzaladıkları ancak ABD'de Donald Trump yönetiminin haziranda incelemeye aldığı AUKUS anlaşması kapsamında bu ülkeye yaklaşık 525 milyon dolarlık ek ödeme yapıldığını bildirdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre Albanese, ülkesi, ABD ve İngiltere arasında 2021'de imzalanan AUKUS adlı güvenlik anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Albanese, Trump yönetiminin haziranda anlaşmayı "Önce Amerika" politikası kapsamında gözden geçireceğini duyurmasından önce yapılan ilk ödemenin ardından ABD'ye yaklaşık 525 milyon dolarlık ek ödeme yapıldığını belirtti.

Hükümetinin, ABD'nin yürüttüğü incelemeleri desteklediğini aktaran Albanese, ek ödemenin önceden planlandığını ve "olağan dışı bir durumun" olmadığını ifade etti.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda, önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.