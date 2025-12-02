Avustralya'dan 16 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağına İlk Adım

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, 10 Aralık'ta yürürlüğe girece 16 yaşın altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin birçok ülkenin gıpta ettiği bir model haline geldiğini, bu politikayı örnek almak amacıyla temasa geçen liderler olduğunu söyledi.

Avustralya İletişim Bakanı Wells, BBC'ye verdiği demeçte, bu ay yürürlüğe girecek yeni sosyal medya düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya yasağına karşı çıkan teknoloji şirketlerinden korkmadığını belirten Wells, "Biz platformların değil, ebeveynlerin yanındayız." şeklinde konuştu.

Wells, çocukları çevrim içi ortamda mağdur olan ebeveynlerle yaptığı görüşmelerin kendisine güç verdiğini dile getirerek, "Büyük teknoloji şirketlerinden korkmuyorum çünkü yaptığımız işin ahlaki zorunluluğunu anlıyorum." dedi.

Söz konusu politikanın dünya genelinde birçok ülkenin gıpta ettiği bir model haline geldiğini vurgulayan Wells, bu politikayı örnek almak amacıyla istişare için temasa geçen liderler olduğuna işaret etti.

Wells, sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmaktan gurur duyduklarının altını çizerek, Beyaz Saray ile ABD Kongresinin fikir sunma ve Avustralya'nın adımlarını inceleme hakkı bulunduğunu ancak kendisinin ve ekibinin bu süreçten etkilenmeyeceğini kaydetti.

Yeni düzenleme 10 Aralıkta yürürlüğe giriyor

Yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.