Avustralya'daki Yarasa Konferansı İçin Vize Reddine Tepki

Avustralya'nın, ülkenin kuzeydoğusundaki Cairns kentinde düzenlenen Uluslararası Yarasa Konferansı'na katılmak isteyen Asya ve Afrika'dan bazı araştırmacılara vize vermemesi tepkiyle karşılandı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 20. Uluslararası Yarasa Araştırmaları Konferansı'nın organizatörleri, Kenya, Uganda, Hindistan, Pakistan ve Gürcistan'dan 8 bilim insanının vize başvurularının reddedilmesini eleştirdi.

Organizatörler, Avustralya Göç Bakanı Tony Burke'ye hitaben yazdıkları mektupta, durumun "derin endişe ve hayal kırıklığı" yarattığını belirterek, kararın Avustralya'nın uluslararası bilimsel işbirliği merkezi olarak itibarını zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, "Bilimsel ilerleme sınırlar ötesinde bilgi alışverişine dayanır. Bu durum, zootonik hastalık tespiti, biyoçeşitliliğin korunması ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi Avustralya'nın çıkarlarıyla doğrudan ilgili konular için de geçerlidir." ifadelerine yer verildi.

Konferans Başkanı Profesör Justin Welbergen ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temyiz hakkı olmadan verilen ret kararının, küresel işbirliği açısından önemli bir buluşmayı sekteye uğrattığını belirtti.

Welbergen, reddedilenler arasında doktora eğitimini Avustralya'da tamamlayan tanınmış bir yarasa uzmanının da bulunduğuna dikkati çekti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda bilim insanının katılımıyla 1968'den bu yana 3 yılda bir düzenlenen Uluslararası Yarasa Araştırmaları Konferansı'na bu yıl 59 ülkeden araştırma kurumları, hükümetler, endüstri temsilcileri ve koruma gruplarından yaklaşık 500 kişi katıldı.