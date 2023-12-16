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Avustralya'daki Mercan Adaları Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Avustralya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki mercan adalarının iklim değişikliği nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Bu durumun Avustralya'nın deniz sınırını etkileyebileceği belirlendi.

Avustralya'da Sydney Üniversitesinde yapılan araştırma, ülkedeki mercan adalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, ülkenin en önemli 56 mercan adasının incelendiği, hepsinin iklim değişikliğinden dolayı yok olma riskiyle karşı karşıya bulunduğu saptanan araştırmada bu durumun Avustralya'nın deniz sınırını değiştirebileceği belirlendi.

Araştırmacılardan Thomas Fellowes, Avustralya'nın adalar üzerinde "balıkçılık, ulaşım ve maden arama gibi" haklara sahip olduğu büyük miktarda alan sağladığını kaydederek, mercan adalarının önemine dikkati çekti.

Fellowes, ayrıca fosil yakıt kullanımının azaltılmasının adaların "yok olma sürecini" yavaşlatabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Science of The Total Environment" isimli dergide yayımlandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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