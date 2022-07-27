Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı - Haberler

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Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı

Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı

SİDNEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'daki Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi'ndeki bir yetişkin aslanla birlikte oturan üç aslan yavrusu görülüyor, 26 Temmuz 2022.

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SİDNEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'daki Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi'ndeki bir yetişkin aslanla birlikte oturan üç aslan yavrusu görülüyor, 26 Temmuz 2022. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi, başarılı bir üreme programının sonucu olarak, hayvanat bahçesine son eklenen üç aslan yavrusunu halka tanıttı. (Fotoğraf: Rick Steven/Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Avustralya Galler Güncel Haberler

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