Avustralya'daki bir medya kuruluşu çalışanları, kurumun İsrail yanlısı yayınlarını eleştirdi

Avustralya haber kanalı ABC News'in çalışanları, "İsrail yanlısı" yayın politikası nedeniyle kurumlarını eleştirdi.

The Age gazetesinin haberine göre, ABC News yayın politikası yöneticisi Mark Maley'in girişimiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberlerin dili üzerine bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan çalışanlar, "konuyu aktarırken İsrail Ordusu (IDF) kaynaklarına çok bağlı kalındığını, İsrail hükümetinin politikaları ve insan hakları gruplarının iddiaları aktarılırken, 'işgal', 'abluka', 'soykırım', 'apartheid' ve 'etnik temizlik' gibi kullanımların kısıtlandığı" eleştirilerini dile getirdi.

Çalışanlar, "Filistin" kelimesinin kullanımına yönelik kapsayıcı bir yasak hakkındaki endişelerini yönetime aktardı.

Toplantının ardından Maley, çalışanlara gönderdiği elektronik postada, Gazze'ye ilişkin haberlerin karmaşık bağlamından dolayı ikilemleri beraberinde getirdiği, özellikle Müslüman ve Yahudi çalışanların konuyla kişisel bağı olduğunu vurguladı.

İsrail'in eylemlerini niteleyen ifadelerin, herkes tarafından kabul görmüş bir tanımlama olmadığını belirten Maley, "İsrail'e yönelik savaş suçları iddiasının güvenirliği şu an apaçık iddiada. Birçok uluslararası kişi ve kurum, İsrail'in savaş suçları işlediğini söylüyor. Bu yalnızca bir görüş olsa da bunun bir temeli var ve esasen bizim (bu görüşü) haberleştirmemiz için yeterli." ifadesini kullandı.

ABC'nin sözcüsü, bu yöndeki yayın politikalarının, çalışanların geri dönüşleri gözetilerek, endişelerini giderecek şekilde güncelleneceği bilgisini paylaştı.