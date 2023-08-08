Avustralya'da Zehirli Mantar Yemeği Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın Victoria eyaletinde öğle yemeği için bir araya gelen 5 kişiden 3'ü, bir kişinin hazırladığı yemekte bulunan mantarlar nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırıldı ancak 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde öğle yemeği için bir araya gelen 5 kişiden 3'ü, bir kişinin hazırladığı yemekte bulunan mantarlar nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında 29 Temmuz'da 48 yaşındaki Erin Patterson öğle yemeği için ailesinden 4 kişiyi evine davet etti. Öğle yemeği için hazırlanan yemeğe konan mantarı yiyen 4 kişi zehirlendi. Yedikleri yemekte bulunan mantar nedeniyle zehirlenen 66 yaşındaki Heather Wilkinson, 70 yaşındaki Gail Patterson, 70 yaşındaki Don Patterson ve 68 yaşındaki Ian Wilkinson evin yakınlarında bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Ian Wilkinson'un hala hastanede yaşam mücadelesi verirken, Heather Wilkinson ile Gail Patterson geçtiğimiz Cuma, Don Patterson'un ise Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Öte yandan 3 kişinin ölümü bölgede şok etkisine neden olurken, hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük üzüntü duydu.

Cinayet mi yoksa zehirlenme mi

Yemekten zehirlendiğine dair herhangi bir belirti göstermeyen 48 yaşındaki Eric Patterson'un sağlık durumunun iyi olması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Akrabalarını zehirlediği düşünülen ve hakkında soruşturma başlatılan Patterson kendisine yöneltilen iddialara yönelik, "Ben hiçbir şey yapmadım. Onları çok seviyordum ve onları kaybettiğim için adeta yıkıldım" dedi. Patterson'un zehirli mantarları nerede bulduğuna ve yemeği nasıl servis ettiğine dair soruları cevaplamayı reddettiği ifade edilirken, polisin kadını "şüpheli" olarak nitelendirdiği bildirildi.

Dedektif Dean Thomas ise yaptığı açıklamada, "O yemekleri pişirip onlara servis etti. Hiç belirti göstermedi ama bu konu ile ilgili açık fikirli olmalıyız ki bu masumca olabilir. Ancak bu noktada tam olarak ne oldu bilemeyiz. Evdeki eşyaları alıkoyduk ve araştırmalara başladık. Neler yaşandığını ve bunu çevreleyen koşulları anlamaya ihtiyacımız var" dedi.

Victoria'da sağlık yetkilileri Nisan ayında halkı zehirli mantarlardan uzak durması konusunda uyarmış, bölgede etkili olan sağanak yağışların daha fazla zehirli mantarların oluşmasına olanak sağladığını söylemişti. Victoria'da 2020 yılında 8 kişi mantar yediği için zehirlenmiş, yoğun bakımda kalan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetmişti. - MELBOURNE