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Avustralya'da Zehirli Deniz Yosunu Krizi: Deniz Yaşamı Tehlikede

Avustralya'da Zehirli Deniz Yosunu Krizi: Deniz Yaşamı Tehlikede
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South Australia kıyılarında 'Karenia mikimotoi' türü zehirli deniz yosunlarının hızlı artışı, deniz yaşamını tehdit ediyor ve yerel esnafı olumsuz etkiliyor.

Avustralya'nın South Australia (SA) eyaleti kıyılarında "zehirli deniz yosunu" olarak tanımlanan "Karenia mikimotoi" türü alglerin marttan bu yana hızlı artışı, deniz yaşamı için tehlike arz ediyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, "zehirli deniz yosunu" olarak tanımlanan "Karenia mikimotoi" türü algler, mart ortasından bu yana SA kıyılarını "istila" ediyor.

Paylaşılan fotoğraf ve videolarda, deniz canlılarının zehirlenerek kıyıya vurduğu görülüyor.

"Deniz yaşamını boğan zehirli bir örtü"

BBC'nin haberine göre ise söz konusu tür, yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda.

Balıkçılık habitatlarını koruyan ve kar amacı gütmeyen kuruluş olan "OzFish" direktörü Brad Martin, deniz yosunlarının yayılmasının "görülmemiş" bir durum olmadığına dikkati çekerken, "devasa ölçekli" yayılımın deniz yaşamı üzerinde büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Martin, deniz yosunlarının ürettiği toksinlerin alyuvarlara saldırarak, solungaç ve doku hasarına sebep olabileceğini belirtti.

Bilim insanları ise söz konusu deniz yosunlarının zehir ürettiğini vurgulayarak, bunun köpekbalıkları da dahil olmak üzere "deniz yaşamını boğan zehirli bir örtü"ye benzediği görüşünü paylaştı.

Kriz yerel esnafı da vurdu

Yerel medyadaki haberlere göre, deniz yosunlarının yayılması aynı zamanda yerel esnafı da dara soktu.

İstiridye üreticileri karantina uygularken, yerel işletmeler de kıyıya vuran çok sayıdaki deniz canlısı nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadı.

Eyalet verilerine göre bu çapta bir deniz yosunu krizi, South Australia'da en son 2014'te görülmüştü.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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