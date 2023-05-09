Avustralya'da 'yeşil enerji' çalışmalarını yürütecek hükümet ajansı temmuzda mesaiye başlayacak

Gelişmiş ülkeler arasında kişi başı sera gazı emisyonunun en yüksek olduğu ülkelerden Avustralya'da, yenilenebilir enerjiye dönüşü teşvik edecek yeni hükümet ajansı "Net Sıfır Otoritesi" temmuzda çalışmalarına başlayacak.

Gelişmiş ülkeler arasında kişi başı sera gazı emisyonunun en yüksek olduğu ülkelerden Avustralya'da, yenilenebilir enerjiye dönüşü teşvik edecek yeni hükümet ajansı "Net Sıfır Otoritesi" temmuzda çalışmalarına başlayacak.

Voice of America'nın haberine göre, Avustralya hükümeti, yeni kurulan Net Sıfır Otoritesi'nin "yeşil enerji ekonomisine dönüşe ilişkin süreci yöneteceğini" bildirdi.

Ülkedeki sendikalar tarafından desteklenen ve temmuz ayında faaliyete geçecek ajansın, maden işçilerine ve diğer enerji sektörü çalışanlarına yeşil enerji alanında eğitim vereceği kaydedildi.

ABC News'e konuşan İklim Çalışmaları Merkezi Genel Müdürü Anna Skarbek, yeni hükümet ajansının federal hükümet ile eyalet yönetimleri arasında iklim politikalarının uygulanmasındaki koordinasyonu sağlayarak yeşil ekonomi için olumlu etki yaratacağını söyledi.

Ajansın ayrıca emisyonun yoğun olduğu alanlardaki çalışanlara ve yatırımcılar ile şirketler arası işbirliğine destek olması bekleniyor.

Avustralya'da elektrik üretimi ağırlıklı olarak kömür ve doğal gazdan sağlanıyor. Avustralya Temiz Enerji Konseyi verilerine göre, 2022'de elektrik üretiminin yüzde 35,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor.

Avustralya 2030'a kadar karbon emisyonu oranını yüzde 43 azaltmayı planlıyor.