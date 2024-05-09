Avustralya'da yerli halkın sorunlarına danışmanlık hizmeti sunan grup görevden alındı

Avustralya'da yerli halkın sorunlarına ilişkin polise danışmanlık hizmeti sunan grubun üyeleri, görevden alınmalarının arkasında "ırkçılık" olduğunu savundu.

Kasım 2022'de kurulan Yerli Halklar Danışma Grubu (FNAG), Queensland eyaletinin polis servisine yerli halkları etkileyen uygulamalara ilişkin verdikleri danışmanlık hizmeti görevinden alındı.

Yerel medyadaki haberlerde, Queensland Polis Servisince (QPS) görevden alınan grup üyelerinin, durumu anlatan bir mektup yazdığı ifade edildi.

Mektupta, FNAG'nin polisle görüşmelerinin genellikle hayal kırıklığıyla sonlandığı ve tavsiyelerinin göz ardı edildiği belirtildi.

Akademisyen ve saygı duyulan topluluk üyelerinden oluşan FNAG'nin üyeleri, mektupta, görevlerine son verildiğini şubat ayında öğrendiklerine işaret etti.

Mektupta, çalışmaları hakkında kamuoyuna açıklama yapmak için QPS'den izin almak zorunda bırakıldıklarını iddia eden üyeler, "Bu tarz davranışlar baskın güçlerin kendilerini sorumlu görenleri nasıl susturduğunu ve yetkilerini elinden aldığını göstermektedir. Bu, ele alınması gereken sistematik ırkçılığın yalnızca bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

QPS'den yapılan açıklamada, grubun çalışmalarına son verildiği kabul edilerek Aralık 2023'te yapılan değerlendirmenin ardından grubun amacına uygun hareket etmediğinin tespit edildiği savunuldu.

Bu arada, FNAG Kasım 2023'te de sorunlarını anlatan ve benzer şikayetlerinin yer aldığı açık bir mektup yazmıştı. Ancak bunu inceleyen komisyon, mektup içeriğinin "doğru olmadığı" değerlendirmesini yapmıştı.