Avustralya'da yerli çocukların ailelerinden koparılmasıyla ilgili dava açıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, yerli çocukların aile bağlarının koparıldığı ve ırkçı ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla dava açıldı. Davacılar, resmi özür, tazminat ve sistem değişikliği talep ediyor.

Avustralya'da ailelerinden koparılan yerli çocukların "ırksal ayrıma uğradıkları" iddiasıyla Queensland eyaleti yönetimine Federal Mahkemede dava açıldı.

ABC News'un haberine göre, Avustralya'da Queensland eyalet yönetimi, ırkçı bir tutumla yerli çocukların aile bağlarını koparmak ve "Irksal ayrımcılık" yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Federal Mahkemede başlayan davanın ilk duruşmasında söz alan avukatlardan Kristine Hanscombe, biri çocuklar diğeri de ebeveynlere yönelik olmak üzere eyalet hükümetinden iki farklı hak talebinde bulunduklarını belirtti.

Hanscombe, temsil ettiği bir davacının, yerli kökeninin farkında olduğunu ancak ailesinin dili ve kültüründen kopuk yetiştirildiği için kendi çocuklarına da yerli kültürünü aktaramadığından yakındığını ifade etti.

Davanın, çocukların ailelerinden ayrılma sürecine odaklanmadığını vurgulayan Hanscombe, söz konusu yerli aileler çocukların güvenliği için gerekli yasal şartları sağladığında bile eyalet birimleri tarafından aile ve çocuğun tekrar bağ kurmasının engellenmesinin ele alındığını kaydetti.

Toplamda 100'den fazla davacı, eyaletten resmi bir özür, tazminat ve benzer durumların tekrarının yaşanmaması için bir sistem değişikliği talep ediyor.

Davanın kapsamının büyümesi ve diğer eyaletlerde de benzer süreçlerin başlatılması bekleniyor.

Avukat Caitlin Wilson, dava kapsamında en eski dosyanın Mart 1992 tarihli olduğunu, bazı ailelerden, bebek desteği talep ettiği veya eşinden şiddet gördüğünü ihbar ettiği gerekçesiyle çocuğun alındığını iddia etti.

Wilson, "modern zamanların kayıp nesli" olarak tanımlanan davacı çocukların, kültürel ve ailevi bağları kopuk yetiştikleri için nesiller arası travmadan muzdarip olduğunu belirtti.

Eyaleti temsil eden Avukat Christopher Murdoch ise eyaletin aile ve çocuğu ayrı tutma kararlarını ırk gözeterek vermediğini, tüm hususlarda çocukların iyilik ve çıkarının ön planda tutulduğunu savundu.