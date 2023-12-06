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Avustralya'da Yeni Teleskop İle Astronotlarla İletişim Kurulacak

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Avustralya'nın başkenti Kanberra'da faaliyete geçen yeni bir teleskop, Ay yüzeyinden uzayın derinliklerine kadar astronotlarla iletişim kurulmasını sağlayacak. Teleskop, uzaya veri gönderip almak için uyarlanabilir optik teknoloji ve lazerler kullanarak, yeni nesil mürettebatlı uzay görevleriyle iletişim kurulmasına ve bu görevlerin kayda alınmasına olanak tanıyor.

KANBERRA, 6 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da faaliyete geçen yeni bir teleskop, Ay yüzeyinden uzayın derinliklerine kadar astronotlarla iletişim kurulmasını sağlayacak.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'ne ait Kuantum Optik Yer İstasyonu adlı teleskop, Çarşamba günü resmi olarak faaliyete geçti. Teleskop, uzaya veri gönderip almak için uyarlanabilir optik teknoloji ve lazerler kullanarak, yeni nesil mürettebatlı uzay görevleriyle iletişim kurulmasına ve bu görevlerin kayda alınmasına olanak tanıyor.

Kanberra'nın batısındaki Avustralya Ulusal Üniversitesi Stromlo Dağı Gözlemevi'nde yer alan teleskop, gelişmiş iletişim teknolojileri alanındaki araştırmaları da destekleyecek.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Uzay Enstitüsü Direktörü Anna Moore devlete ait Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) yaptığı açıklamada, "Küresel iletişim için yeni nesil kabiliyet açısından bu teleskop dünyada bir ilk" dedi.

Teleskop, Avustralya Başkent Bölgesi hükümeti ile Avustralya Uzay Ajansı'nın Ay'dan Mars'a inisiyatifinin desteğiyle kuruldu.

Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr, Canberra Daily çevrimiçi gazetesine yaptığı açıklamada, teleskopun Avustralya uzay endüstrisine rekabet avantajı sağlayacağını ve dünya genelindeki yetenekleri ülkeye çekmeye yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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