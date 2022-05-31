Avustralya'da yeni Başbakan Albanese, çoğunluk hükümeti kurmayı garantiledi - Haberler

Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, üç yıl boyunca ülkeyi yönetme şansı elde eden İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin hükümeti kurmak için yeterli sayıyı garantilediği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, İşçi Partisi çoğunluk hükümeti kurmak için gereken asgari sayı olan 76 sandalyeyi elde etti.

Albanese'nin bugün kabinesini açıklaması bekleniyor.

Avustralyalı seçmenler, ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Albanese liderliğindeki İşi Partisi, yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi elde etmişti.

İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.

Avusturalya'nın yeni lideri Albanese

59 yaşındaki Anthony Albanese, Avusturalya'da 2019'dan bu yana sürdürdüğü muhalefet liderliğiyle tanınıyor.

2013'ten bu yana iktidarda olan muhafazakar hükümeti devirmek için mücadele eden Albanese, ülkede en uzun süre görev yapan siyasiler arasında yer alıyor.

Albanese, ücretsiz sağlık sisteminin savunan politikasıyla öne çıkarken rugby tutkusu ile de biliniyor.

20'li yaşlarından bu yana İşçi Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan deneyimli siyasetçi, yaklaşık 25 yıldır parlamento üyesi olarak ülkesine hizmet ediyor.

Albanese, 2007'de Kevin Rudd liderliğindeki İşçi Partisi iktidarında ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 2013'te ise başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü.