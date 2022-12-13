Avustralya'da Yapılan Araştırmaya Göre, Düşük Yağlı Beslenme Kanserin Büyümesini Önleyebilir

KANBERRA, 13 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'da yürütülen bir araştırmada düşük yağ içeriğine sahip beslenme düzeninin, kanserin büyümesini durdurmada kilit öneme sahip olabileceği bulundu.

Salı günü yayımlanan araştırmada, Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü (SAHMRI) ve Adelaide Üniversitesi'nden araştırmacılar, IDH1 gen mutasyonlarına sahip kanserlerin, lipitler (tereyağı gibi gıdalarda bulunan yağlar) olmaksızın büyüyemeyeceğini bularak beslenme düzeninin tümörler üzerinde etkisi olmadığı düşüncesini çürüttü.

Kan, kemik ve beyin kanserlerinde yaygın rastlanılan IDH1 mutasyonu, enzimatik fonksiyonlarını değiştirecek şekilde hücreleri yeniden programlıyor.

Kinik hematolog ve SAHMRI araştırmasının baş yazarı olan Daniel Thomas, basın açıklamasında, "Sonuçları bir dizi kanser türünde tekrarlayarak normal beslenme düzenini tamamen yağsız olanla karşılaştırdık ve IDH1'li tümörlerin, lipitsiz kaldığında büyümelerinin durduğunu şaşkınlıkla gözlemledik" ifadelerini kullandı.

Thomas, "Diğer tümörlerin aksine IDH1 mutasyonlarına sahip kanserler, lipitlere bağımlıdır; bu lipitleri yemeleri ve sıfırdan yapmaları gerekir" diye konuştu.

Thomas ve ekibi bundan sonra bulgularını uzun dönemli olarak insanlarda teyit etmek üzere çalışacak.

Thomas yine de IDH1 mutasyonlu kanser tanısı konmuş kişilere, doymuş yağ oranı yüksek gıdalardan kaçınma tavsiyesinde bulunuyor.

Ekip, araştırma sayesinde SAHMRI'nin, IDH1 hedeflemesini proton ve küçük molekül tedavileriyle birleştiren dünyadaki ilk kurum olmasını sağlayabileceği konusunda iyimser.

Thomas, "Bu bulgular en sonunda IDH1 kanserlerinin proton tedavisi ya da radyoterapi ile tedavisinden sonra nekahet dönemindeki hastaların hayatta kalma oranlarında artışa yol açabilir" diye konuştu.