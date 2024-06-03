Avustralya'da tükenen keseli sansarlar doğaya geri döndü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, türün ana karadaki neslinin tükenmesinden yaklaşık 50 yıl sonra 19 keseli sansar (dasyurus viverrinus) doğaya tekrardan kazandırıldı.

9News'ün haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya'dan Rob Brewster, 19 keseli sansarın Tazmanya eyaletinden alınıp Yeni Güney Galler'in güneyindeki Booderee Ulusal Parkı'nda serbest bırakıldığını belirtti.

Brewster, hayvanların, "yeniden tanıtma ve yetiştirme programı" kapsamında böcekleri ve haşereleri yiyerek yerel ekosistemi güçlendirmesi amacıyla doğaya kazandırıldığını ifade etti.

Bir zamanlar Avustralya'nın doğu sahillerinde yaşayan keseli sansarlar, hastalık ve tilki saldırıları nedeniyle yaklaşık yarım asır önce ana karada yok olmuştu.

Evcil kedi büyüklüğüne erişebilen tür, çoğunlukla böcek ve kendinden küçük kemirgenlerle besleniyor.