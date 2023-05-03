Avustralya'da timsahın karnından insan vücudu parçaları çıktı

Avustralya'da vurulan bir timsahın içinde insan vücudu parçaları bulundu.

Avustralya'da vurulan bir timsahın içinde insan vücudu parçaları bulundu.

BBC'nin haberine göre, en son 28 Nisan'da timsahlarının yoğun olarak bulunduğu Kennedy's Bend'de görülen Kevin Darmody'nin kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İki gün süren aramanın ardından Darmody'e saldırdığı düşünülen iki timsah polis tarafından vuruldu.

Timsahların birinin karnında insan vücudu parçaları tespit edildi.

Polis yetkilileri, bulunan kalıntıların arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki Darmody'e ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Darmody'le beraber balık tutanlar, saldırıyı görmediklerini ancak adamın bağırdığını ve ardından yüksek sesle su sıçrattığını duyduklarını bildirdi.