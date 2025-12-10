Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcıları platformlara erişimde uyarı ile karşılaşıyor

Avustralya'da sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getiren yasanın yürürlüğe girmesiyle bu yaş sınırının altındaki kullanıcılar, platformlara erişmeye çalıştıklarında yaş uyarısı ile karşılaşıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sosyal medyaya erişmek isteyen 16 yaş altı kullanıcıların karşılaştığı uyarının görüntüsünü paylaştı.

Uyarıda, "Avustralya'da TikTok'u kullanmak için kullanıcıların artık 16 yaşında veya daha büyük olması gerekiyor. Yaş bilgilerinizi, TikTok'u kullanmak için yeterli yaşta olup olmadığınızı doğrulamak ve gizlilik politikamızda açıklanan diğer amaçlar için kullanacağız." ifadelerine yer verildi.

Avustralya genelindeki 16 yaş altı çocukların bugün bu mesaja uyandığını kaydeden Albanese, bu adımın çocuklar için çevrim içi dünyaya "daha güvenli bir başlangıç" anlamına geldiğini belirtti.

Albanese, ebeveynler açısından ise endişelerin bir nebze azaldığını dile getirerek, söz konusu yasayı dünyada hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.