Avustralya'da sertleşen "Yerli Sesi" referandum tartışmalarına Albanese'den sükunet çağrısı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumu için yapılan kampanyalarda yaşanan olayların ardından halkı daha saygılı ve sakin bir tartışma ortamı oluşturmaya davet etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumu için yapılan kampanyalarda yaşanan olayların ardından halkı daha saygılı ve sakin bir tartışma ortamı oluşturmaya davet etti.

ABC News'un haberine göre, referandumun yaklaşmasıyla birlikte "Evet" ve "Hayır" bloku arasında son günlerden yaşanan gerilimlere bir yenisi Adelaide kentinde eklendi.

Adelaide Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hayır oyu" etkinliğinde, karşıt görüşlü bir grubun müdahale etmesiyle çıkan arbedenin görüntüleri ülke medyasında gündem oldu.

Güney Avustralya'nın muhalefetteki Liberal Parti Senatörü Alex Antic, sosyal medya platformu X'ten, protestocular tarafından sözlü tacize uğradığı anların görüntülerini paylaştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, olaylara ilişkin açıklamasında, "Bu tür davranışları, nerede olursa olsun kınıyorum." dedi. Albanese, söz konusu protestoların "tonunun talihsiz olduğunu" belirtti.

Tüm Avustralya vatandaşlarının seçimlerine saygı duyduğunu dile getiren Albanese, halkı referandum konusundaki tartışmalarda saygılı olmaya davet ederek sükunete çağırdı.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

14 Ekim'de yapılacak referandum, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasa ve politikalar konusunda hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, 'Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Referandumda onaylanması durumunda, "Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların Sesi" adlı bir kurum kurulacak. Bu kurum, parlamento ve hükümette Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek.