Avustralya'da Sel Felaketi: Başbakan Albanese, Kurtarma Çalışmalarının Aylar Sürebileceğini Açıkladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinin "büyük zorluklar" oluşturduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının aylar sürebileceğini söyledi.

New South Wales (NSW) eyaletindeki şiddetli yağışlar, birçok bölgede büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkiledi.

Başbakan Albanese, sellerden etkilenen Taree bölgesinde yaptığı basın açıklamasında, felaketin "büyük zorluklar" oluşturduğunu söyledi.

Albanese, "(Kurtarma çalışmaları) Bu, birkaç gün ya da hafta içinde ortadan kalkacak bir durum değil. Aylar sürebilir." diye konuştu.

Başbakan Albenese, yetişkinlere 1000, çocuklara 400 Avustralya doları değerinde tek seferlik afet yardımı ödemesi yapılacağını açıkladı.

Albanese ayrıca, sellerde birçok hayvanın telef olduğunu belirtti.

Eyalet yetkilileri, bugüne kadar yapılan hasar değerlendirmeleri sonucunda yaklaşık 800 mülkün kullanılamaz durumda olduğunu dile getirdi.

Avustralya'nın doğusundaki seller nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

NSW'ye bağlı Hunter Valley ve Mid North Coast bölgelerinde seller nedeniyle binlerce kişiden evlerini boşaltmaları istenmişti.