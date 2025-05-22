Avustralya'da Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'da Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan selde 2 kişi yaşamını yitirdi, pek çok kişi mahsur kaldı ve binlerce ev elektriksiz kaldı. Yetkililer, sel felaketinin detaylarıyla ilgili endişeli açıklamalarda bulundu.

- Avustralya'da sel: 2 ölü

SİDNEY - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev de elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'in kırsal bölgelerini ve Orta Kuzey Sahili'nde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan selde binlerce kişi evlerinde mahsur kalırken 63 ve 30 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde eğitime ara verildiği, binlerce binanın elektriksiz kaldığı yolların ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns konuya ilişkin açıklamasında "Önümüzdeki 24 saat içerisinde alabileceğimiz kötü haberler için kendimizi hazırlıyoruz. Bu afet, toplumumuz için bir felaket oldu" dedi. Başbakan Minns, kurtarma ekiplerinin selden etkilenen insanlara ulaşmasının birkaç saat sürdüğü için özür dilerken, görev başındaki 2 bin 500 çalışan ile yoğun çabaların devam ettiğini söyledi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu ise yaptığı açıklamada sağanak yağışların yarın da devam ederek can kaybına yol açabilecek ani sel baskınlarını tetikleyebileceğini belirtti. Yetkililer, şiddetli yağışların önümüzdeki 24 saat boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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