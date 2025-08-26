Avustralya'da Polislere Yönelik Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Victoria eyaletinde meydana gelen çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Yetkililer, saldırganın hala yakalanamadığını bildirdi.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde kırsal bir arazide meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
ABC News'un haberine göre, polis, Porepunkah şehrindeki kırsal arazide bir mülkte arama emrini uyguladığı sırada çatışma çıktı.
Çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
Saldırgan henüz yakalanamadı.
Yetkililer, silahlı saldırıda yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel