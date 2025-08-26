Avustralya'da Polislere Yönelik Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Victoria eyaletinde meydana gelen çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Yetkililer, saldırganın hala yakalanamadığını bildirdi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kırsal bir arazide meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

ABC News'un haberine göre, polis, Porepunkah şehrindeki kırsal arazide bir mülkte arama emrini uyguladığı sırada çatışma çıktı.

Çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Saldırgan henüz yakalanamadı.

Yetkililer, silahlı saldırıda yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
