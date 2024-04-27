Avustralya'da planör kazasında pilot ve yolcu hayatını kaybetti
Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen planör kazasında pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın Victoria'nın kuzeydoğusunda bulunan Mount Beauty bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen planör kazasında pilot ve yolcu öldü.
ABC News'ta yer alan habere göre, bir planör Victoria'nın kuzeydoğusunda bulunan Mount Beauty bölgesine çakıldı.
Polis, planörün yerel saatle 13.45'te düştüğünü ve kazada pilot ile yolcusunun hayatını kaybettiğini açıkladı.