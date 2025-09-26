Haberler

Avustralya'da 'Özgür Filistin' Kamyonetine Saldırı

Filistin'in tanınmasının ardından New South Wales'te 'Özgür Filistin' yazılı kamyonet kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Kamyonet sahibi Umar, tehditler aldığını ve barışçıl bir ortam istediklerini belirtti.

Avustralya'nın Filistin'i tanımasının ardından New South Wales eyaletinde "Özgür Filistin" yazısının ve Filistin bayrağının olduğu kamyonet, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi.

9 News sitesinin haberine göre, yakılan kamyonetin sahibi Umar, son günlerde aracıyla ilgili tehditler aldığını, en son 21 Eylül'de bir adamın aracı havaya uçurup kendisini ve ailesini yaralamakla tehdit ettiğini belirtti.

Bu tehditlerin ardından evinin önünde duran ve üzerinde Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu aracı ateşe verilen Umar, "Herkesin bilmesini isterim ki biz barışçıl insanlarız. Avustralya'da herhangi bir sorun istemiyoruz." dedi.

Umar, "Biz, sadece insanların Filistin ve Gazze'de olup bitenlerin farkında olmasını ve bunu anlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 21 Eylül'de Filistin Devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

