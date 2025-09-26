Avustralya'da 'Özgür Filistin' Kamyonetine Saldırı

Avustralya'nın Filistin'i tanımasının ardından New South Wales eyaletinde "Özgür Filistin" yazısının ve Filistin bayrağının olduğu kamyonet, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi.

9 News sitesinin haberine göre, yakılan kamyonetin sahibi Umar, son günlerde aracıyla ilgili tehditler aldığını, en son 21 Eylül'de bir adamın aracı havaya uçurup kendisini ve ailesini yaralamakla tehdit ettiğini belirtti.

Bu tehditlerin ardından evinin önünde duran ve üzerinde Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu aracı ateşe verilen Umar, "Herkesin bilmesini isterim ki biz barışçıl insanlarız. Avustralya'da herhangi bir sorun istemiyoruz." dedi.

Umar, "Biz, sadece insanların Filistin ve Gazze'de olup bitenlerin farkında olmasını ve bunu anlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 21 Eylül'de Filistin Devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu.