Avustralya'da nesli tükenmekte olan denizatları için üreme programı hayata geçirildi

Avustralya'da bilim insanları nesli tükenmekte olan bölgeye özgü White's türü denizatlarını kurtarmak amacıyla 300'den fazla denizatı yavrusunu Port Stephens'taki sulara bıraktı.

ABC News'in haberine göre, denizatları, Sydney Akvaryumu'nun üstlendiği üreme programı kapsamında Port Stephens'ta suyla buluşturuldu.

Program kapsamında bu bölgedeki erkek denizatlarının yavrulama döneminden sonra uygun bir büyüklüğe getirilen yavrular, aynı sulara geri bırakıldı.

Dalgıçlar, özel torbalardaki 350 denizatı yavrusunu, olgunlaşana kadar onlara yaşam alanı sağlamak için tasarlanmış "otel" adı verdikleri metal yapılara bırakmak üzere deniz tabanına indirdi.

Birincil Endüstriler Departmanındaki (DPI) bilim insanları, sonraki aşamada denizatlarını izleyecek.

Denizatlarının ekimde üremeye başlamaları bekleniyor.

Dalgıç ve DPI uzmanı David Harasti, son yıllarda bölgede söz konusu türün sayısının önemli ölçüde azaldığına dikkati çekerek "20 yıl önce burada her dalış yaptığımda 20-30 denizatı görürdüm. Şimdi 1-2 tane gördüğümde şanslı hissediyorum." dedi.

Harasti, program hakkında, "Bu, şimdiye kadar yaptıklarımızın en iyisiydi. Yeni evlerindeki 350 denizatını görmek harika." diye konuştu.

Avustralya ve Yeni Zelanda Deniz Yaşamı Bölgesel Küratörü Laura Simmons, denizatlarının azalmasının, büyük oranda son yıllarda Yeni Güney Galler'de meydana gelen sellerden kaynaklandığını söyledi.