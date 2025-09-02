Avustralya'da Neonazi Grubun Lideri Gözaltına Alındı

Avustralya'da "Neonazi Ulusal Sosyalist Ağ (National Socialist Network)" grubunun lideri Thomas Sewell, yerli halkın protesto alanına yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alındı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Victoria eyaleti polisi, Sewell ve iki kişinin 31 Ağustos'ta Melbourne kentindeki Kings Domain bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını doğruladı.

Polis, gözaltı işleminin zanlıların yerli halkın protestolarda kamp alanı olarak kullandığı Camp Sovereignty'e yönelik saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle yapıldığını bildirdi.

Aşırı sağcı grupların göçmen karşıtı gösterilerine tepki göstermek amacıyla 31 Ağustos'ta Camp Sovereignty'de toplanan yerli halk, siyah giyinen ve bayrak direkleri ile sopalar taşıyan yaklaşık 40 kişilik grubun saldırısına uğramıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın ardından parlamentoda yaptığı açıklamada saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirmişti.

Sewell, "Ulusal Sosyalist Ağ", "Avrupa Avustralya Hareketi" ve "Lads Society" adlı aşırı sağcı grupların hem lideri hem de kurucusu olarak biliniyor.

Neonazi ideolojiyi benimseyen bu gruplar, ülkede beyaz üstünlüğünü ve aşırı sağ görüşleri yaymayı amaçlıyor.