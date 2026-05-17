Avustralya'da yüzlerce kişi, Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla destek yürüyüşü yaptı

Avustralya'nın Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide ve Hobart gibi kentlerinde, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 78. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla dayanışma yürüyüşleri düzenlendi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, 15 Mayıs'a denk gelen Nekbe, bugün ülkenin pek çok kentinde, Filistinlilerle dayanışma gösterileriyle anıldı.

Melbourne kentinde yaklaşık 500 kişi, Nekbe'yi hatırlamak için düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde bir araya geldi.

Burada konuşan Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, "Nekbe'nin başladığı bir gün yok, Nekbe'nin bittiği bir gün de yok, hala devam ediyor." dedi.

Brisbane kentindeki yürüyüşe katılan yaklaşık 350 kişi de Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı. Kalabalıktan bazıları, Nekbe'ye dair öyküler anlattı.

Perth kentinde toplanan yaklaşık 300 kişi, Filistinlilerle dayanışma için yürürken Adelaide kentinde de 200'den fazla kişi "Özgür Filistin" sloganlarıyla desteğini gösterdi.

Hobart kentindeki yürüyüşe de 100'den fazla kişi katıldı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
