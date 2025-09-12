Avustralya'da Müslüman Karşıtlığı Yeni Bir Zirveye Ulaştı

Avustralya'da Müslüman karşıtlığının (İslamofobi), İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana daha önce görülmemiş seviyelere yükseldiği bildirildi.

SBS News'ün haberine göre, Avustralya'da hükümetin Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda görevlendirdiği özel temsilci Aftab Malik, konuya ilişkin raporunu sundu.

Raporda, 11 Eylül 2001'de İkiz Kulelere yönelik terör saldırılarının ardından şiddeti artan Müslüman karşıtlığının ülkede İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda Avustralya hükümetine 54 tavsiyede bulunulan raporda, hesap verilebilirlik, koruma, destek, eğitim ve farkındalığın önemine işaret edildi.

Diğer ayrımcı uygulamalara verilen önceliğin bu konuda da gösterilmesi gerektiği vurgulanan raporda, İslam tarihine ilişkin daha kapsamlı eğitim ve Müslüman kurumlarının güvenliğinin artırılması için çağrı yapıldı.

Avustralya tavsiyeleri "dikkatle değerlendirecek"

Raporun ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi Malik, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Albanese, rapordaki tavsiyelerin dikkatle değerlendirileceğini belirterek "Avustralyalıların dini inançları nedeniyle hedef alınması, sadece onlara değil aynı zamanda temel değerlerimize yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Malik de Avustralya'daki Müslüman karşıtlığının süregelen bir sorun olduğunun ve hiçbir zaman tam şekilde ele alınmadığının altını çizerek "Umarım bugün İslamofobi'nin ele alınması ve sözlerin eyleme dönüştürülmesi konusunda bir dönüm noktası olur." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 859 kişi yaralandı.