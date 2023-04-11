Avustralya'da, 'Mecliste Yerli Sesi'ne karşı çıkan ana muhalefette istifalar devam ediyor

Avustralya'da ana muhalefet partisinin "Yerli Avustralya Hakları" sözcüsü ve üst düzey yetkilisi Julian Leeser, hükümetin yerli halkın anayasada tanınması ve Parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasına karşı çıkan Liberal Partiden istifa etti.

Yerel basındaki haberlere göre, basın toplantısında konuşan Leeser, hükümeti referandum kampanyasında destekleyeceğini belirterek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kendisinin ve partisinin farklı görüşlerde olduğunu dile getiren Leeser, "Partimdeki arkadaşlarımın görüşlerini dinledim. Karşılıklı tartışmalarda bulunduk ancak nihayetinde onları ikna edemedim." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetteki Liberal Parti Başkanı Peter Dutton, "iyi bir arkadaş" olarak nitelendirdiği Leeser'ın görüşlerinin "Liberal parti üyelerinin çoğunluğuyla çeliştiğini" belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasını desteklediği ve ilkelerini öne koyduğu için Leeser'a teşekkür etti.

Ülkede, 6 Nisan'da, eski Yerli İşleri Bakanı Ken Wyatt, hükümetin "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasına itiraz eden Liberal Partiden istifa etmişti.

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandumda tasarı onaylanırsa Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Parti, dün "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasına karşı olduklarını açıklamıştı.

Parti lideri Dutton, kendi milletvekillerinin, başkentte toplanacak "tek bir ses" yerine yerli halkın, "bölgesel ve yerel sesler" tarafından temsil edilmesi gerektiğini savunmuştu.