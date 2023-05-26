AVUSTRALYA'DA KULLANILAN OYLAR UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci tur kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar, diplomatik kuryeler tarafından uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Son olarak Avustralya'da kullanılan oylar da bugün İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 763 bin 973 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar, diplomatik kuryeler eşliğinde Türkiye'ye getiriliyor. Avustralya'da kullanılan oylar, saat 11.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarfların olduğu oy torbaları, havalimanında kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza altına alındı. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi. Oyların içinde bulunduğu torbalar, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından bugün ve yarın kara yoluyla Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak. Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.