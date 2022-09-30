Avustralya'da Kovid-19 izolasyon zorunluluğu 14 Ekim'de sona erecek Güncel Haberler Avustralya'da Kovid-19 izolasyon zorunluluğunun 14 Ekim'de sona ereceği bildirildi. Avustralya'da Kovid-19 izolasyon zorunluluğunun 14 Ekim'de sona ereceği bildirildi. Kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan zorunlu karantina uygulamasının 14 Ekim'de kaldırılacağı belirtildi. Açıklamada, salgın izin ödemelerinin de aynı tarihten itibaren sona ereceği aktarıldı. Avustralya Sağlık Müsteşarı Prof. Paul Kelly, başkent Canberra'da basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini ifade ederek daha önce de olduğu gibi vaka sayılarının artabileceği konusunda uyardı. Kelly, virüs nedeniyle hastane başvuru oranlarının düşük olduğunu sözlerine ekledi. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Başbakanlık Avustralya Kabine Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Avustralya'da Kovid-19 izolasyon zorunluluğu 14 Ekim'de sona erecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.