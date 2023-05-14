Avustralya'da Köpekbalığının Saldırdığı Sörfçüyü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

KANBERRA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Güney Avustralya'da bir sörfçünün köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

KANBERRA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Güney Avustralya'da bir sörfçünün köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

Yerel basının aktardığına göre, 46 yaşındaki adam Cumartesi günü yerel saatle sabah 10.00 sularında Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'nin 350 kilometre batısındaki Büyük Avustralya Körfezi'nde popüler bir plajda sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı.

Görgü tanıkları durumu polis ve Eyalet Acil Durum Servisi'ne bildirirken, gün boyunca bölgede arama yapmak üzere yarım düzineden fazla tekne ve jet ski görevlendirildi. Arama çalışmaları Pazar günü yeniden başladı.

Yetkililer Pazar günü adamın sörf tahtasını bulduklarını teyit etti.

Eyalet Acil Durum Servisi'nin yerel birim müdürü Trevlyn Smith, 16 sörfçünün saldırıya tanık olduğunu söyledi.

Avusturalya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) aktardığına göre Smith, "Belli ki suda birkaç kişi vardı ve anladığım kadarıyla bir saldırı olduğuna dair kanıtlar gören tanıklar da var" şeklinde konuştu.

Smith, "Elimizde kayıp bir kişi var, sörf tahtası bulundu, artık sadece bu kişiye ilişkin herhangi bir şey bulmaya çalışıyoruz" dedi.

1.000 kilometreden daha geniş bir alana yayılan Büyük Avustralya Körfezi, büyük beyaz köpekbalıkları da dahil olmak üzere büyük köpek balıkları popülasyonlarıyla biliniyor.

22 yaşındaki görgü tanığı Jaiden Millar, Cumartesi günü köpekbalığı saldırısı meydana geldiğinde sörf yapıyordu. Genç adam olayı trajik olarak nitelendirdi.

News Corp Australia'ya konuşan Millar, "Tam bir ölüm kalım anıydı. Tahtayı suyun yüzeyinde dikilmiş halde gördüm, bu da adamın suyun altında olduğu ve tahtasının sürüklendiği anlamına geliyor. Yüzeye çıkmak için çırpınıyordu" dedi.

Millar, "Köpekbalığı saldırısına uğramak bütün sörfçülerin aklında olan bir şey, bunun kimseye olmasını asla istemezsiniz ve bunu asla yaşamak istemezsiniz. Hala şok içindeyim ve henüz kendime gelemedim" dedi.