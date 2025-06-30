Avustralya'da Köpekbalığı Saldırısı: 16 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Sidney yakınlarındaki Cabarita Plajı'nda yüzen 16 yaşındaki bir erkek çocuk, köpekbalığı tarafından ısırılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk, sağ kolu ve sağ bacağından yaralanarak durumu ciddi ama stabil bir şekilde acil servislere ulaştırıldı.

SİDNEY, 30 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın doğu kıyısında bulunan bir plajda köpekbalığı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki bir erkek çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Pazar günü öğleden sonra Yeni Güney Galler eyaletinde Sidney'in 650 kilometre kuzeyindeki Cabarita Plajı'nda yüzen çocuk bir köpekbalığı tarafından sağ kolu ve sağ bacağından ısırıldı.

Yerel saatle 16.00 civarında sahile gelen acil servis ekipleri, durumu ciddi ancak stabil olan genci helikopterle hastaneye kaldırdı.

Eyaletin ambulans servisi sözcüsü, sahildeki diğer kişilerin acil servis ekipleri olay yerine gelmeden önce genci sudan çıkardığını ve kanamayı durdurmak için turnike uyguladığını söyledi.

Sahilin en azından pazartesi günü öğleden sonraya kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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