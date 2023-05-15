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Avustralya'da kaybolan sörfçünün köpekbalığı saldırısında öldüğü değerlendiriliyor

Avustralya'da kaybolan sörfçünün köpekbalığı saldırısında öldüğü değerlendiriliyor

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Avustralya'nın güneyindeki Eyre Yarımadası'nda yer alan Walkers Rock Beach'te kaybolan 46 yaşındaki sörfçü Simon Baccanello'nun, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Avustralya'nın güneyindeki Eyre Yarımadası'nda yer alan Walkers Rock Beach'te kaybolan 46 yaşındaki sörfçü Simon Baccanello'nun, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Polis yetkilileri, Baccanello'yu arama-kurtarma çalışmaları sırasında, sporcunun kıyafetinin ve sörf tahtasının parçalarına ulaştıklarını bildirdi.

Yetkililer, bulunan sörf tahtasında köpekbalığına ait diş izlerinin olduğunu belirtti.

Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada da "Walkers Rock Beach'te köpekbalığı saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü değerlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Deliller adli tıp incelemesine gönderildi.

Sörfçü Baccanello için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Avustralya Güncel Haberler

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