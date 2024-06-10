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Avustralya'da İsrail'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi

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Avustralya'nın Melbourne kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden binlerce göstericiye polis biber gazıyla müdahale etti. Aynı zamanda Sydney'deki ABD Konsolosluğu da Filistin destekçileri tarafından saldırıya uğradı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde polis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden binlerce göstericiye biber gazıyla müdahalede bulundu.

9 News'ün haberine göre, güneydeki Melbourne kentinde düzenlenen "Özgür Filistin" eylemine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Göstericileri dağıtmak için alana gelen polis, kent merkezinde toplanan Filistin destekçilerine biber gazıyla müdahale etti. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Yerel basına konuşan protestoculardan Avustralya Filistin Hakları Ağı Başkanı Nasser Mashni, biber gazının polis ve göstericiler arasında gerginlik patlak vermeden önce kullanıldığını ifade etti.

Mashni, "Filistin'e adalet için yürüyen binlerce barışçıl protestocuya karşı biber gazı kullanmaya karar veren polis beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Sydney'deki ABD Konsolosluğunun camları kırıldı

Öte yandan Sydney kentindeki ABD Konsolosluğunun 9 penceresinin balyozla kırıldığı bildirildi. Yeni Güney Galler eyaleti polisi, Konsolosluğun giriş kapılarının üzerine kırmızı sprey boyayla Filistin destekçileri tarafından kullanılan bir sembol olan ters üçgen çizildiği bilgisini paylaştı.

Konsolosluğun kamera görüntülerini inceleyen polis, eylemin kapüşonlu, maskeli ve elinde küçük boyutlarda balyoz taşıyan kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından yapıldığını belirtti. Polis, olayın sorumlusunu yakalamak için soruşturma başlattığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de bu sabah düzenlediği basın toplantısında olayı kınayarak, "saygılı siyasi tartışma ve söylem" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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